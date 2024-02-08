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19:30, 7 февраля 2024 года

В Орле обсудили проблемы отрасли ЖКХ

И пути их решения.


В штабе общественной поддержки Орловской области прошло заседание круглого стола по теме "ЖКХ – проблемы и пути их решения". В работе поучаствовали глава департамента ЖКХ региона Сергей Латынин, заместитель председателя федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов, председатель Орловской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Вячеслав Коцепчук, активисты и действующие работники сферы ЖКХ.

Сергей Латынин отметил, что в приоритете остается привлечение федеральных средств, которые способствуют развитию отрасли ЖКХ. Руководитель департамента напомнил, что за счет нацпроекта "Жилье и городская среда" реализуются программы переселения из аварийного жилья, проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Чистая вода".

С 2019 года в Орловской области построено два больших водовода. Один из них в первую очередь разгрузил систему водоснабжения, которая проходила по Комсомольской улице города Орла. Сейчас для более качественного водоснабжения областного центра ведется строительство Окского водозаборного узла, который также обеспечит подачу качественной воды, - отметил Латынин.

В завершении круглого стола Сергей Латынин и Вячеслав Коцепчук подписали соглашение по развитию отраслевой системы социального партнерства в сфере ЖКХ. Документ предполагает сотрудничество и взаимодействие по проблемам, связанным с отраслью.


Сергей Силаев
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