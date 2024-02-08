Главная » Новости



19:00, 7 февраля 2024 года Орловцам напомнили, как использовать огнетушитель 7 февраля средство для тушения запатентовали.







7 февраля отмечается день рождения огнетушителя. Его запатентовали в 1863 году. Принцип работы за полтора века не изменился, однако он стал удобнее в обращении и доступнее.



Государственный инспектор пожарного надзора по Орловскому муниципальному округу Александра Семенова напоминает, что огнетушитель должен быть в каждом автомобиле.



– Если вы почувствовали запах гари в салоне автомобиля, то необходимо незамедлительно остановить транспортное средство. В салоне находится и обязан находиться огнетушитель, - отметила Александра Семенова.



Для того, чтобы воспользоваться огнетушителем, необходимо снять предохранитель и направить в противоположную от ветра сторону. В 2023 году сотрудники МЧС уже в третий раз провели акцию, которая напоминает об огнетушителе. Орловцы должны были выкладывать в соцсетях фото с хештегом "огнетушитель".



– Традиционно уже третий год подряд ГУ МЧС России по Орловской области проводит фото- и видео-челлендж, который мы назвали "огнетушитель". Таким образом мы привлекаем внимание жителей нашего региона к необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и что самое главное - умение действовать в экстремальных ситуациях и пользоваться первичными средствами пожаротушения, - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.





Антон Сорокин



