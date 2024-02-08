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19:00, 7 февраля 2024 года

Орловцам напомнили, как использовать огнетушитель

7 февраля средство для тушения запатентовали.



7 февраля отмечается день рождения огнетушителя. Его запатентовали в 1863 году. Принцип работы за полтора века не изменился, однако он стал удобнее в обращении и доступнее.

Государственный инспектор пожарного надзора по Орловскому муниципальному округу Александра Семенова напоминает, что огнетушитель должен быть в каждом автомобиле.

Если вы почувствовали запах гари в салоне автомобиля, то необходимо незамедлительно остановить транспортное средство. В салоне находится и обязан находиться огнетушитель, - отметила Александра Семенова.

Для того, чтобы воспользоваться огнетушителем, необходимо снять предохранитель и направить в противоположную от ветра сторону. В 2023 году сотрудники МЧС уже в третий раз провели акцию, которая напоминает об огнетушителе. Орловцы должны были выкладывать в соцсетях фото с хештегом "огнетушитель".

Традиционно уже третий год подряд ГУ МЧС России по Орловской области проводит фото- и видео-челлендж, который мы назвали "огнетушитель". Таким образом мы привлекаем внимание жителей нашего региона к необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и что самое главное - умение действовать в экстремальных ситуациях и пользоваться первичными средствами пожаротушения, - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.


Антон Сорокин
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