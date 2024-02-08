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8:00, 8 февраля 2024 года

В 2024 году ЕГЭ в Орловской области сдадут более 3000 человек

Прием заявлений на участие в едином государственном экзамене завершился 1 февраля.

Фото: архив "Вести-Орел"

1 февраля завершился прием заявлений на сдачу единого государственного экзамена. Сдавать ЕГЭ будут 3005 человек. Из них - 2665 одиннадцатиклассников, 170 обучающихся среднего профессионального образования и 169 выпускников прошлых лет.

Как сообщает Региональный центр оценки качества образования, самым массовым экзаменом остается русский язык. Его планируют сдавать 2896 человек, а самым популярным предметом по выбору - обществознание.

51% участников зарегистрировались на ЕГЭ по математике базового уровня, 41,2% выбрали математику профильного уровня, 24% - биологию, 20% - историю, 17,6% - информатику, 16% - химию, 15,4% - физику, 9,2% - литературу, 1,9% - географию.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык (10,4%). На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались три человека, по французскому - один.


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