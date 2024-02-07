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16:32, 7 февраля 2024 года В Орле обсудили вопросы обеспечения безопасности на февральских праздниках План мероприятий рассмотрели на заседании оперативного штаба.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

7 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередное заседание оперативного штаба. Основной темой стало обеспечение безопасности на территории региона. В частности, речь шла о культурно-массовых мероприятиях, посвященных предстоящему Дню защитника Отечества.



- Мы сегодня видим, что наш противник не прекращает попыток атаковать регионы России. 6 февраля на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. 9 и 17 января атаки были совершены и на нашу область. Поэтому мы обязаны совершенствовать комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры, - сказал губернатор.



По его словам, также важно уделить повышенное внимание безопасности и во время предстоящих выборов Президента РФ. Напомним, голосование продлится в течение трех дней - 15,16 и 17 марта.





