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18:30, 7 февраля 2024 года

Юная амчанка стала победительницей конкурса "Красота Божьего мира"

На него прислали больше двух тысяч работ.



В Москве подвели итоги XIX Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". Из двух тысяч работ первое место в номинации "Основная тематика" заняла 11-летняя амчанка Арина Болоченкова.

Девочка покорила жюри рисунком "Старик со старухой" по мотивам известной сказки Александра Пушкина "О рыбаке и рыбке". Тематика конкурса была посвящена 225-летию со дня рождения великого писателя и поэта.

Диплом в Совете Федерации девочке вручали председатель Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Картину художница выполнила акварелью. Работа заняла месяц.

Художественное искусство Арина Болоченкова постигает уже четыре года. Между живописью и графикой она больше отдает предпочтение второму.


Татьяна Тимохина
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