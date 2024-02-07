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12:39, 7 февраля 2024 года В 2023 году 20 орловцев пришли на контракт в Росгвардию Набор продолжается.





В 2023-м году более 20 орловцев обратились в управление Росгвардии по Орловской области, чтобы встать на защиту Родины, и этот набор продолжается. Соискателям оказывают полную помощь в оформлении.



Для тех, кто принял решение отстаивать интересы страны в новых регионах России, предусмотрены льготы и гарантии: единовременное пособие в 194 тысячи рублей при заключении первого контракта, заработная плата от 204 тысяч рублей и бесплатное медицинское обслуживание.



Заключить контракт военнослужащий может на год, три или 10 лет. Также в управлении готовы предложить альтернативу срочной службе: заключение контракта на два года с правом выбора города для ее прохождения .









Юлия Опанасюк



