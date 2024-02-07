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12:58, 7 февраля 2024 года

152 многодетные мамы в Орловской области ушли досрочно на пенсию в 2023 году

Им назначили страховые пенсии по старости.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023 году в Орловской области правом на досрочный выход на пенсию воспользовались 152 многодетные мамы. Им назначены страховые пенсии по старости.

- Женщины, которые родили пять и более детей и воспитали их до 8 лет, имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Мамы четверых детей - в 56 лет, а мамы, родившие и воспитавшие троих детей, - в 57 лет, - пояснила управляющий Отделением Социального фонда России по Орловской области Анна Елисеева. Правом на получение страховой пенсии досрочно обладают также мамы, которые воспитывают усыновленных детей.

В прошлом году на Орловщине пенсию по достижении возраста 50 лет назначили 26 многодетным мамам. В 56 лет на заслуженный отдых вышли 20 женщин, в 57 лет - 106 многодетных матерей. Всего в нашем регионе досрочно вышли на пенсию 1399 многодетных мам.


Сергей Мерцалов
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