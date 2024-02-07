Орловские баскетболисты сыграют против кубанцев и москвичей
Матчи пройдут на домашнем паркете.
Баскетболисты Орловского государственного университета приглашают болельщиков на домашний тур элитного дивизиона ассоциации студенческого баскетбола.
9 и 10 февраля наша команда проведет два матча на площадке вузовского спорткомплекса на Скворцова, 5. В пятницу соперником станет команда Кубанского государственного университета спорта. Начало матча – 18:30. 10 февраля матч против сборной Российского университета спорта начнется в 15:30.