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14:00, 7 февраля 2024 года Орловчанка и липчанин поженились после знакомства на Олимпиаде в Сочи Ксения Пятернева и Евгений Кунаев уже 9 лет в браке.







10 лет назад состоялась красочная церемония открытия Олимпийских игр в Сочи. Яркое представление изменило жизнь многих людей, в том числе Ксении Пятерневой и Евгения Кунаева.



Орловчанка покорила липчанина сразу. Их номер "Бал Наташи Ростовой" сменился романом в письмах, продолжавшимся почти год, пока влюбленный не приехал за невестой. В Липецке жили недолго. Оба продолжили выступления уже за сборную Орловской области.



Сейчас супруги передают знания новому поколению. Их олимпийский роман продолжается в золотых медалях воспитанников.





Анастасия Дорохова



