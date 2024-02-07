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11:30, 7 февраля 2024 года На Орловщину надвигается снежный циклон "Ольга" По словам метеорологов, он принесет рекордные снегопады.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Центральную Россию после "Вани" пришел циклон "Ольга". Он уже пересек западную границу страны и грозит заявить о себе новыми рекордами.



По информации синоптиков, в ближайшее время ожидается мокрый снег с дождем. Местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В среднем высота сугробов вырастет на 10 сантиметров. Ухудшится видимость на дорогах, возможны гололед и снежные заносы.



На борьбу с непогодой готовятся выйти сотрудники "Спецавтобазы". Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, сегодня, 7 февраля, город от снега будут очищать 46 единиц спецтехники и 87 уборщиков. В планах - расчистка проезжей части, заездных карманов, мостов и остановочных павильонов, а также обработка тротуаров пескосоляной смесью. Вывоз снега на самосвалах запланирован с улицы Родзевича-Белевича.





Сергей Мерцалов



