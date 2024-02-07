среда 7.02.2024 18:03:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:30, 7 февраля 2024 года

На Орловщину надвигается снежный циклон "Ольга"

По словам метеорологов, он принесет рекордные снегопады.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Центральную Россию после "Вани" пришел циклон "Ольга". Он уже пересек западную границу страны и грозит заявить о себе новыми рекордами.

По информации синоптиков, в ближайшее время ожидается мокрый снег с дождем. Местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В среднем высота сугробов вырастет на 10 сантиметров. Ухудшится видимость на дорогах, возможны гололед и снежные заносы. 

На борьбу с непогодой готовятся выйти сотрудники "Спецавтобазы". Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, сегодня, 7 февраля, город от снега будут очищать 46 единиц спецтехники и 87 уборщиков. В планах - расчистка проезжей части, заездных карманов, мостов и остановочных павильонов, а также обработка тротуаров пескосоляной смесью. Вывоз снега на самосвалах запланирован с улицы Родзевича-Белевича.


Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.