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14:59, 7 февраля 2024 года В Орле отмечают День балета В области этому сценическому и хореографическому искусству учат в секциях.







Профессионалы и любители балета отмечают свой праздник. Каждый год это разная дата, так как трансляции крупнейших спектаклей трудно скоординировать, поэтому число плавающее.



Началом истории этого искусства принято считать 15 октября 1581-го года, когда при французском дворе представили "Комедийный балет королевы" (или "Цирцея"), поставленное итальянским скрипачом Бальтазари де Божуайе.



В Орловской области балету учат в секциях. В самых младших группах балеринам всего по три года. До десяти лет они занимаются классической хореографией, а после юных балерин ставят на пуанты. При активных тренировках они быстро приходят в негодность, у больших артистов за один танцевальный сезон уходит около сотни пар.



Есть среди орловских выпускников балета и артисты Большого театра – Кристина Кретова сейчас его ведущая солистка.





Александра Бахтина



