среда 7.02.2024 18:03:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:59, 7 февраля 2024 года

В Орле отмечают День балета

В области этому сценическому и хореографическому искусству учат в секциях.



Профессионалы и любители балета отмечают свой праздник. Каждый год это разная дата, так как трансляции крупнейших спектаклей трудно скоординировать, поэтому число плавающее.

Началом истории этого искусства принято считать 15 октября 1581-го года, когда при французском дворе представили "Комедийный балет королевы" (или "Цирцея"), поставленное итальянским скрипачом Бальтазари де Божуайе.

В Орловской области балету учат в секциях. В самых младших группах балеринам всего по три года. До десяти лет они занимаются классической хореографией, а после юных балерин ставят на пуанты. При активных тренировках они быстро приходят в негодность, у больших артистов за один танцевальный сезон уходит около сотни пар.

Есть среди орловских выпускников балета и артисты Большого театра – Кристина Кретова сейчас его ведущая солистка.


Александра Бахтина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.