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10:01, 8 февраля 2024 года Под Орлом инспекторы пришли на помощь водителю из Брянска Угодив в яму, его автомобиль повредил сразу два колеса.



Фото: УМВД России по Орловской области

Орловские инспекторы помогли брянскому водителю, повредившему колеса на 27-м километре автодороги "Орел - Брянск - Смоленск". Стоящий на обочине микроавтобус с включенным сигналом аварийной остановки заметили старшие лейтенанты полиции по Урицкому району Павел Калинин и Артем Иванов. Мужчина пояснил им, что возвращался домой, в Брянск, и по дороге попал в яму, повредив при этом оба задних колеса.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сотрудники Госавтоинспекции отвезли пробитые колеса в ближайший шиномонтаж для ремонта, а затем помогли в их установке. После этого житель Брянска смог продолжить свой путь.





Сергей Мерцалов



