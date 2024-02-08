Под Орлом инспекторы пришли на помощь водителю из Брянска
Угодив в яму, его автомобиль повредил сразу два колеса.
Фото: УМВД России по Орловской области
Орловские инспекторы помогли брянскому водителю, повредившему колеса на 27-м километре автодороги "Орел - Брянск - Смоленск". Стоящий на обочине микроавтобус с включенным сигналом аварийной остановки заметили старшие лейтенанты полиции по Урицкому району Павел Калинин и Артем Иванов. Мужчина пояснил им, что возвращался домой, в Брянск, и по дороге попал в яму, повредив при этом оба задних колеса.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, сотрудники Госавтоинспекции отвезли пробитые колеса в ближайший шиномонтаж для ремонта, а затем помогли в их установке. После этого житель Брянска смог продолжить свой путь.