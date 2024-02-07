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11:49, 7 февраля 2024 года Орловец Александр Никишин стал рекордсменом хоккейного клуба СКА Спортсмен провел шесть матчей с тремя и более очками.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уроженец Орловской области Александр Никишин стал первым в истории питерского клуба защитником, на счету которого шесть матчей с тремя и более очками. По этому показателю Александр обошел Кевина Даллмана и Патрика Херсли.



Как сообщает пресс-служба СКА, в игре против ярославского "Локомотива", приуроченной к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда, Никишин отметился дублем и одной голевой передачей.



Также орловца признали лучшим игроком января в Континентальной хоккейной лиге. В 12 матчах он набрал 12 очков с показателем полезности "+9". Кроме того, на счету Никишина в январе 16 силовых приемов, 15 блокированных бросков и 4 отбора шайбы.





Сергей Мерцалов



