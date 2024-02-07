Орловец Александр Никишин стал рекордсменом хоккейного клуба СКА
Спортсмен провел шесть матчей с тремя и более очками.
Фото: архив "Вести-Орел"
Уроженец Орловской области Александр Никишин стал первым в истории питерского клуба защитником, на счету которого шесть матчей с тремя и более очками. По этому показателю Александр обошел Кевина Даллмана и Патрика Херсли.
Как сообщает пресс-служба СКА, в игре против ярославского "Локомотива", приуроченной к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда, Никишин отметился дублем и одной голевой передачей.
Также орловца признали лучшим игроком января в Континентальной хоккейной лиге. В 12 матчах он набрал 12 очков с показателем полезности "+9". Кроме того, на счету Никишина в январе 16 силовых приемов, 15 блокированных бросков и 4 отбора шайбы.