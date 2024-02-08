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7:30, 8 февраля 2024 года Полицейский из Орла завоевал серебряную медаль в Воронежском лыжном марафоне Николай Псарев преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 37 минут 48 секунд.



Фото: УМВД России по Орловской области

Николай Псарев завоевал второе место по итогам Воронежского лыжного марафона. 30-километровую дистанцию свободным ходом он преодолел за 1 час 37 минут 48 секунд.



- Отличная физическая подготовка, выносливость и целеустремленность позволили Николаю завоевать серебро, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Николай Псарев - постоянный участник спортивных состязаний различного уровня. На днях он стал победителем лично-командного чемпионата УМВД по зимнему служебному двоеборью, выиграв трехкилометровую гонку.



Отметим, что Воронежский лыжный марафон - масштабное спортивное мероприятие, которое проводится с 1983 года. Оно названо в честь основателя лыжной секции завода имени "Коминтерна".





Сергей Мерцалов



