Полицейский из Орла завоевал серебряную медаль в Воронежском лыжном марафоне
Николай Псарев преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 37 минут 48 секунд.
Фото: УМВД России по Орловской области
Николай Псарев завоевал второе место по итогам Воронежского лыжного марафона. 30-километровую дистанцию свободным ходом он преодолел за 1 час 37 минут 48 секунд.
- Отличная физическая подготовка, выносливость и целеустремленность позволили Николаю завоевать серебро, - рассказалив пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Николай Псарев - постоянный участник спортивных состязаний различного уровня. На днях он стал победителем лично-командного чемпионата УМВД по зимнему служебному двоеборью, выиграв трехкилометровую гонку.
Отметим, что Воронежский лыжный марафон - масштабное спортивное мероприятие, которое проводится с 1983 года. Оно названо в честь основателя лыжной секции завода имени "Коминтерна".