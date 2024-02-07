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10:51, 7 февраля 2024 года За сутки орловцы почти полностью закрыли потребность больниц в донорской крови Сейчас недостаточно лишь двух типов крови.





Служба крови Орловской области опубликовала обновленный "донорский светофор". По состоянию на 7 февраля, сейчас недостаточно крови первой группы с отрицательным резусом и третьей группы с положительным резусом. Неравнодушных приглашают на донацию. Сдать кровь в Орле можно на Наугорском шоссе, 2 (Орловская станция переливания крови).



Напомним, что 6 февраля был недостаток абсолютно всех типов крови.





Артем Ежаков



