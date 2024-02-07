Главная » Новости



11:17, 7 февраля 2024 года Больше половины заболевших ОРВИ в Орловской области приходится на детей Эпидобстановка в регионе продолжает оставаться непростой.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области опубликовало статистику заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в регионе за прошлую календарную неделю. В поликлиники обратились 6841 человек, что на 11% больше позапрошлой семидневки. Доля детей до 14 лет среди пациентов составила 54,6%.



Интенсивность коронавируса в регионе низкая – 237 случаев заражения. Эта цифра выросла на 7,7%.



В области по-прежнему циркулируют вирусы гриппа "А" и вирусы SAR-COV-2, РС-вирусы, вирусы парагриппа, метапневмовирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы.





Артем Ежаков



