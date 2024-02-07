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9:43, 7 февраля 2024 года

В трех деревнях Орловской области построят водопровод

Инженерные коммуникации появятся в Троснянском районе.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году в деревнях Сомово, Саковники и Козловка Троснянского сельского поселения построят водопровод. На эти цели выделят 25 миллионов рублей.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, объекты водоснабжения возведут благодаря региональной программе "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области". Муниципальный контракт на выполнение работ заключили с ООО "Бизнесстройпроект". Строительство планируют завершить до декабря 2024 года.


Сергей Мерцалов
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