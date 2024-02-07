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9:21, 7 февраля 2024 года В Орле изменился маршрут движения автобусов №27 Они ездят по-новому с 7 февраля. В Орле с сегодняшнего дня изменился маршрут движения автобусов №27. Об этом сообщает сообщество в "ВКонтакте" "Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru".
Теперь при движении от троллейбусного депо по улице Металлургов до санатория "Лесного" маршрутки будут заезжать на улицу Родзевича-Белевича, проезжая по ней до детского сада №93. От санатория в сторону центра города маршрут не изменился. Артем Ежаков
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