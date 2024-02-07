Главная » Новости



9:00, 7 февраля 2024 года Орловцы передали под Артемовск квадрокоптер и систему обнаружения беспилотников Посылку вручили землякам-десантникам.





Орловская область доставила под Артемовск гуманитарный груз для земляков-десантников. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. В посылку вошли квадрокоптер, тепловизионные монокуляр и прицел, две системы видеонаблюдения, металлоискатель, система обнаружения БПЛА, одежда и экипировка, инструменты, запчасти для автомобилей, продукты, средства гигиены.



Как подчеркнул глава региона, для бойцов сейчас ищут бронированную гражданскую машину.

"Как только приобретем, сразу отправим. Это вопрос скорости и защиты личного состава, который необходимо решить", – отметил глава региона







