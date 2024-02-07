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20:45, 6 февраля 2024 года Андрей Клычков посетил Должанский район с рабочим визитом Глава региона побывал в отремонтированной школе и поликлинике.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков 6 февраля посетил Должанский район. В муниципальном образовании открыли Урыновскую среднюю общеобразовательную школу после ремонта. Учебное заведение не ремонтировали полвека.



– В ходе капитального ремонта был отремонтирован фасад, кровля здания, водопровод, электропроводка, и все помещения, все кабинеты, спортивный зал, обновлен пищеблок, столовая, - рассказала директор Урыновской средней общеобразовательной школы Оксана Калугина.



Также в школе появился центр детских инициатив. Здесь ребята пишут письма участникам специальной военной операции. Учителя отмечают, что здесь школьники бывают чаще всего.



Еще один объект, где побывал глава региона, - поликлиника Должанской ЦРБ. Ремонт здесь начался еще в апреле 2023 года. Отремонтирована крыша, двери и окна, проведены фасадные работы, заменены все коммуникации.



– Те, кто видел условия предыдущей поликлиники, они вспоминают, что это было, и сложно было представить, как они здесь лечились и проходили медицинские процедуры. Сегодня это совершенно другое здание, помещение, - сказал Андрей Клычков.



Сейчас на первом этаже идет покраска стен и укладка линолеума. Ремонт выполнен на 99%, объект сдадут 15 февраля.





Эльза Ахмедбекова



