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18:45, 6 февраля 2024 года Платформа YouTube заблокировала сюжеты "Вести-Орел" На канале было почти 20 тысяч подписчиков.



Фото: "Вести-Орел"

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал "Вести-Орел". Ресурс был заблокирован в одностороннем порядке без предупреждения. На канал было подписано почти 20 тысяч человек.



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Вести-Орёл



