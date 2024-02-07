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18:45, 6 февраля 2024 года
Платформа YouTube заблокировала сюжеты "Вести-Орел"На канале было почти 20 тысяч подписчиков.
Фото: "Вести-Орел"
Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал "Вести-Орел". Ресурс был заблокирован в одностороннем порядке без предупреждения. На канал было подписано почти 20 тысяч человек.
Все видеосюжеты, программы и выпуски передачи "Вести-Орел" можно посмотреть как на нашем сайте, так и в соцсети "Вконтакте"и мессенджере Telegram.
Вести-Орёл
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