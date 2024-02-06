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16:10, 6 февраля 2024 года Фильм "Стаханов. Русский характер" опубликовали на платформе "Смотрим" Картина повествует о знаменитом орловце-шахтере.





Россияне смогут посмотреть фильм "Стаханов. Русский характер" на платформе "Смотрим". Картину создали при поддержке президентского фонда культурных инициатив.



Наш земляк Алексей Стаханов – настоящий русский характер со всеми его лучшими и спорными качествами. Он навсегда вошел в историю нашей страны, а его история становится все более актуальной. Этот образ может и должен послужить делу интеграции Донбасса в единое духовное и культурное пространство страны.



Автором сценария и режиссером выступил Игорь Свеженцев, корреспондент - Юлия Сулим. Текст читал Аркадий Озеров. Посмотреть можно здесь.





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