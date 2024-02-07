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19:00, 6 февраля 2024 года Орловский фермер поделился особенностями выращивания тюльпанов и лука Их можно разводить в одной теплице.







Орловский предприниматель Руслан Косенков поделился особенностями выращивания тюльпанов и лука. Самыми выгодными для выращивания сортами лука фермер называет "штудгартер", "мячковский" и "одинцовец".



Мужчина растит лук в двух теплицах с ноября. К 8 марта здесь же посадили тюльпаны. Высаживать их нужно только в свежий верховой торф и обязательно проветривать, иначе не избежать топпинга – болезни, при которой истончается стебель.



Тюльпан – лидер продаж в праздничные мартовские дни. Спрос на эти цветы в 2023-м году вырос почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом.





Татьяна Тимохина



