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19:00, 6 февраля 2024 года

Орловский фермер поделился особенностями выращивания тюльпанов и лука

Их можно разводить в одной теплице.



Орловский предприниматель Руслан Косенков поделился особенностями выращивания тюльпанов и лука. Самыми выгодными для выращивания сортами лука фермер называет "штудгартер", "мячковский" и "одинцовец".

Мужчина растит лук в двух теплицах с ноября. К 8 марта здесь же посадили тюльпаны. Высаживать их нужно только в свежий верховой торф и обязательно проветривать, иначе не избежать топпинга – болезни, при которой истончается стебель.

Тюльпан – лидер продаж в праздничные мартовские дни. Спрос на эти цветы в 2023-м году вырос почти в десять раз по сравнению с предыдущим годом.


Татьяна Тимохина
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