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18:30, 6 февраля 2024 года В поликлиниках и ЦРБ Орловской области появились кабинеты медико-психологической помощи Эмоциональное состояние человека часто вызывает приступы болезней.







В каждой поликлинике и районной больнице Орловщины теперь работает психолог. Решение о введении нового подразделения в порядок оказания медицинской помощи приняли в прошлом году.



От 30 до 40 процентов обращений к врачу связаны с психосоматикой – то есть с какими-либо психологическими расстройствами.



Стресс может быть причиной для осложнения или появления болезней: астмы, язв, гипертонии и так далее. Связь между эмоциональным состоянием человека и его болезнью подтверждена исследователями.



В кабинетах медико-психологической помощи пациентам помогут понять и отпустить негативные эмоции. Иногда для этого нужно просто поговорить, поэтому приемы могут идти от получаса до 50 минут. Попасть к психологу пациент может по направлению врача.



Помощь психологов оказывается бесплатно. За счет средств ОМС ведется прием женщин в беременности и после родов, участников СВО и граждан, стоящих на диспансерном учете у врачей-специалистов. Прием остальных пациентов оплачивается из регионального бюджета.





Елена Литинская



