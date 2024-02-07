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17:00, 6 февраля 2024 года В Орле состоялось первое открытое заседание "Купеческого клуба на Болховской" О традициях русского предпринимательства говорили краеведы, писатели и общественные деятели.







В Орловском крае было много не только известных на весь мир литературных имен, но и купцов, особенно благотворителей. На их пожертвования возводились величественные храмы по всей губернии. О традициях русского купечества шла речь на первом открытом заседании "Купеческого клуба на Болховской". Его участниками стали краеведы, писатели, общественные деятели и просто те, кому интересна тема русского предпринимательства.



- Для чего это нам нужно? Для того, чтобы знать традиции русского купечества, которые были основаны, прежде всего, на служении Богу, Отечеству и людям. Для них это был смысл жизни, - рассказала директор фонда "Духовность и культура провинции" Ирина Петренко.



Возрождение "Купеческого клуба на Болховской" - инициатива не только Фонда, но и Орловского регионального отделения "Деловая Россия". Они поставили перед собой цель открыть в Орле на базе музея любимой улицы экспозицию, посвященную знаменитым орловским купцам-меценатам.



- Мы уже несколько лет проводим, в том числе и в Орле, олимпиаду для студентов по истории предпринимательства. А наш клуб будет посвящен изучению опыта орловских купцов, - рассказал руководитель Орловского реготделения "Деловая Россия" Руслан Петрищев.











Антон Сорокин



