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20:00, 6 февраля 2024 года Около 300 орловских студентов могут стать барменами Сегодня отмечается профессиональный праздник специалистов, обслуживающих посетителей за барной стойкой.







6 февраля отмечается Международный день бармена. Это ремесло включает в себя таланты химика, артиста и даже психолога.



Эта профессия появилась в России в конце 90-х годов прошлого века. Спустя почти 30 лет барменское искусство – отдельная дисциплина в учебных учреждениях. Оно включает в себя и новое востребованное направление – бариста.



Сегодня поварское и кулинарное дело в Орле изучают около 300 студентов. Эта специализация включает в себя направление бармен-бариста. Орловцы активно участвуют в профессиональных конкурсах и завоевывают награды.





Екатерина Габова



