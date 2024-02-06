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14:00, 6 февраля 2024 года

За ночь с улиц Орла вывезли 60 самосвалов снега

На обработку тротуаров и проезжей части израсходовали 380 тонн пескосоляной смеси.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле продолжают непрерывную очистку тротуаров и дорог от снега и наледи. За минувшие сутки работники "Спецавтобазы" вывезли с городских улиц более 1500 кубометров снега.

Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, днем, 6 февраля, на уборку вышли 45 единиц спецтехники и 86 человек. В планах - очистка от снега тротуаров, проезжей части дорог, мостов и путепроводов. Вывезти снег планируют с площади Ленина, переулка Почтового, улиц Ленина, Лескова и Родзевича-Белевича.


Сергей Мерцалов
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