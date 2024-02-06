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14:52, 6 февраля 2024 года Орловский филиал фонда "Защитники Отечества" получит больше полномочий Это позволит расширить спектр услуг.





Президент России Владимир Путин расширил полномочия фонда "Защитники Отечества". Теперь организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны СВО приобретают по электронному сертификату Фонда пенсионного и социального страхования, а еще перечислять средства от пожертвований благотворительным организациям, которые занимаются помощью демобилизованных бойцов.



Вправе теперь и вести опрос, насколько ветераны довольны полнотой и качеством мер социальной поддержки, а также вести международное сотрудничество по вопросам защиты бойцов.





Анна Вайсергисер



