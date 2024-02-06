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14:21, 6 февраля 2024 года Орловщина вошла в тройку финалистов престижной туристической премии Имена победителей назовут в Санкт-Петербурге.





Орловщина вошла в число финалистов 3-й туристической премии Russian Travel Awards. Она направлена на развитие отечественный индустрии гостеприимства и вручается по итогам года.



В списке финалистов регион расположился на третьей строчке. Выше только Москва и Санкт-Петербург. Имена победителей назовут в Северной столице с 19 по 21 февраля.



В рамках промышленного туризма можно побывать на заводах и фабриках, посмотреть на производство изнутри.





Анна Вайсергисер



