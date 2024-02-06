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12:39, 6 февраля 2024 года В Орловскую область придут снегопады с дождем Непогода ожидается в течение ближайших двух суток.





Управление МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о непогоде. По прогнозу синоптиков, ночью 7 февраля в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем его сменит дождь с мокрым снегом. Возможны порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью: от шести до 11 градусов мороза. Днем от нуля до пяти градусов тепла.



8 февраля местами прогнозируется небольшой снег. Ветер может достичь порывов 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от четырех до девяти градусов мороза.





Артем Ежаков



