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12:24, 6 февраля 2024 года

В Орловском музее ИЗО открылась выставка Надежды Войновой

Экспозиция представлена до 10 марта.



В музее ИЗО до 10 марта открыта выставка "Коданити в пространстве Надежды Войновой". Новая техника работы выпускницы Орловского художественного училища соединила воедино основные моменты ее жизни и творчества, чувства и переживания.

Картины выполнены широкой плоской кистью за несколько поворотов на бумаге. Термин "Коданити", отсылает к понятиям "штрих-код" и "нить", с которыми ассоциируются цветовые линии, оставляемые на светлой основе. На полотнах очевидны отсылки к японским гравюрам и каллиграфии.

Экспозиция представлена до 10 марта.


Эва Стасюлевич
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