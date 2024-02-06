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12:24, 6 февраля 2024 года В Орловском музее ИЗО открылась выставка Надежды Войновой Экспозиция представлена до 10 марта.







В музее ИЗО до 10 марта открыта выставка "Коданити в пространстве Надежды Войновой". Новая техника работы выпускницы Орловского художественного училища соединила воедино основные моменты ее жизни и творчества, чувства и переживания.



Картины выполнены широкой плоской кистью за несколько поворотов на бумаге. Термин "Коданити", отсылает к понятиям "штрих-код" и "нить", с которыми ассоциируются цветовые линии, оставляемые на светлой основе. На полотнах очевидны отсылки к японским гравюрам и каллиграфии.



Экспозиция представлена до 10 марта.





Эва Стасюлевич



