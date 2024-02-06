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14:30, 6 февраля 2024 года Орловщина - в тройке лидеров по внесению минеральных удобрений в почву Предварительные итоги 2023 года подвели в Минсельхозе России.



Фото: архив "Вести-Орел"

В минувшем году аграрии Орловской области внесли не менее 157 килограмм на один гектар удобрений. По этому показателю наш регион вошел в тройку лидеров в стране. Такие данные озвучил Минсельхоз на ежегодном Всероссийском совещании в Москве.



Как отмечает инфопортал Орловской области, в нашем регионе представлены практически все ведущие российские производители минеральных удобрений.



- Развитие технологичности орловского АПК было бы невозможно без компаний-партнеров, как региональных, так и федеральных. Со своей стороны мы продолжим создавать и совершенствовать возможности для эффективных инвестиций в развитие в нашем регионе, - отметил губернатор Андрей Клычков.





Вести-Орёл



