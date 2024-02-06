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12:57, 6 февраля 2024 года Основная доля орловского зерна и продуктов его переработки идет в Латвию Каждая экспортируемая пария проходит тщательный контроль Россельхознадзора.







Зерно, выращенное на полях Орловщины, востребовано, как и продукты его переработки. В 2023-м году в два раза увеличили отгрузку, было экспортировано 500 тысяч тонн. Каждая пария проходит тщательный контроль.



Помимо зерна большим спросом пользуются орловские корма, мясная и молочная продукция.



География поставок обширная – Республика Беларусь, Латвия, страны Азии. Основная доля зерна и продуктов его переработки идет в Латвию. 20% всего экспорта продукции растительного происхождения уходит в Китай.





Анна Вайсергисер



