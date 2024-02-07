Главная » Новости



8:30, 7 февраля 2024 года В орловском павильоне на ВДНХ состоится День шашек Все желающие смогут сыграть с чемпионом России Владимиром Ксенофонтовым.



Фото: архив "Вести-Орел"

15 февраля на стенде Орловской области на выставке "Россия" в Москве пройдет День шашек. С 12.00 до 18.00 все желающие смогут сразиться с чемпионом России Владимиром Ксенофонтовым. Он расскажет о тонкостях игры в обратные шашки, проведет мастер-класс, а также сеанс одновременной игры.



Кроме того, у посетителей стенда будет возможность сыграть в мини настольный теннис и поучаствовать в викторинах по спортивной тематике. Об этом сообщает портал Орловской области.





Сергей Мерцалов



