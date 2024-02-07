Православные волонтеры навестили семьи орловских бойцов СВО
Родным и близким военных передали продукты питания, фрукты и сладости.
Фото: Иверский храм Орла
Епархиальный волонтерский центр поддержки семей мобилизованных, добровольцев и многодетных семей, работающий при Иверском храме города Орла, навестил своих подопечных. Православные волонтеры доставили в семьи продукты питания, фрукты и сладости.
Как сообщаетинформационно-аналитический отдел Орловской митрополии, центр был создан в 2023 году при Иверском храме Орла. В нем подопечным помогают решить сложные жизненные ситуации.