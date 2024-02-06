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11:07, 6 февраля 2024 года На Орловщине осудили двух высокопоставленных полицейских В деле фигурировали статьи о превышении должностных полномочий и мошенничестве.





Советский районный суд Орла признал виновным замначальника ОМВД России по Орловскому району – начальника следственного отдела, а также старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Орловскому району.



Первый фигурант приговорен к трем годам принудительных работ с удержанием 15% от зарплаты, второй – к двум годам условно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Как следует из материалов дела, осужденные приняли решение о совершении действий, направленных на необоснованное непривлечение к уголовной ответственности фигуранта, обвиняемого в незаконном обороте этилового спирта.

"Ими было принято решение о направлении уголовного дела в суд с ходатайством о прекращении дела и уголовного преследования с применением к обвиняемому меры в виде судебного штрафа", – рассказали в прокуратуре. Также замначальника отдела полиции получил от гражданина 15 тысяч рублей за оказание содействия в успешной сдаче теоретического экзамена на водительское удостоверение. При этом осужденный ввел человека в заблуждение относительно имеющейся у него такой возможности.



Как добавили в УМВД региона, после вступления приговора суда в законную силу указанные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.





Артем Ежаков



