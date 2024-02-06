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13:33, 6 февраля 2024 года

Троицкий храм Орла передал военным медикам перевязочные материалы

Добровольцы отправили на передовую простыни, пеленки, медицинские салфетки и турунды.

Фото: Свято-Троицкий храм Орла

Троицкий храм Орла продолжает помогать нашим военным. На днях пошивочное подразделение "Стерильность - фронту" при Свято-Троицком храме Орла отправило военным госпиталям очередную партию перевязочных материалов.

- Все это облегчит труд медперсонала и поможет скорее выздороветь российским солдатам, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Кроме того, православные волонтеры сшили свитшоты, а также изготовили комплекты "сухих" армейских душей. Такие моющие наборы - спасение для солдат, выполняющих боевые задачи.


Сергей Мерцалов
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