Троицкий храм Орла передал военным медикам перевязочные материалы
Добровольцы отправили на передовую простыни, пеленки, медицинские салфетки и турунды.
Фото: Свято-Троицкий храм Орла
Троицкий храм Орла продолжает помогать нашим военным. На днях пошивочное подразделение "Стерильность - фронту" при Свято-Троицком храме Орла отправило военным госпиталям очередную партию перевязочных материалов.
- Все это облегчит труд медперсонала и поможет скорее выздороветь российским солдатам, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Кроме того, православные волонтеры сшили свитшоты, а также изготовили комплекты "сухих" армейских душей. Такие моющие наборы - спасение для солдат, выполняющих боевые задачи.