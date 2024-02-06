В Орле добиваются освещения участка в Северном районе
К делу подключилась прокуратура.
Прокуратура Северного района Орла проверила соблюдение законодательства в сфере благоустройства придомовой территории. Выяснилось, что от дома №46 на улице Бурова до пресечения с улицей Раздольной отсутствует стационарное электрическое освещение.
Ранее по требованию ведомства разработали документацию на ремонт объекта и определили цену работ, которые по-прежнему не выполнены. Теперь прокуратура обратилась в суд для решения проблемы. Исполнение акта находится на контроле ведомства.