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10:36, 6 февраля 2024 года Один пешеход погиб и один пострадал в результате ДТП в Орловской области Трагедия случилась накануне утром.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Около восьми утра 5 февраля на трассе "Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря" произошло смертельное ДТП. По предварительной информации управления Госавтоинспекции региона региона, 68-летний водитель "ГАЗели" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, сбил двух мужчин и врезался в припаркованный трактор.



30-летний пешеход скончался в больнице. 38-летний мужчина получил травмы и был отпущен медиками.





Артем Ежаков



