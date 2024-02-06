Один пешеход погиб и один пострадал в результате ДТП в Орловской области
Трагедия случилась накануне утром.
Фото: УГИБДД России по Орловской области
Около восьми утра 5 февраля на трассе "Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря" произошло смертельное ДТП. По предварительной информации управления Госавтоинспекции региона региона, 68-летний водитель "ГАЗели" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, сбил двух мужчин и врезался в припаркованный трактор.
30-летний пешеход скончался в больнице. 38-летний мужчина получил травмы и был отпущен медиками.