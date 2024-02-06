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11:59, 6 февраля 2024 года Орловские самозанятые заработали более 7 миллиардов рублей Они заплатили налоги на сумму 276 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

За время действия специального режима "Налог на профессиональный доход" орловские самозанятые получили 7 миллиардов рублей дохода и заплатили налоги на сумму 276 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.



- В настоящее время на территории Орловской области зарегистрирована почти 31 тысяча самозанятых, что на 10% больше, чем в начале прошлого года. Наиболее популярными видами деятельности являются услуги в области индустрии красоты, строительства и ремонта и услуги водителя автомобиля, - рассказали в региональном ведомстве.



При этом самыми доходными профессиями стали: строитель, водитель грузового транспорта, маркетолог или рекламщик.





Сергей Мерцалов



