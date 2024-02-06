Роддом больницы Боткина пополнился инкубатором и аппаратом ИВЛ
Оборудование уже запущено в работу.
Фото: городская больница им. С. П. Боткина г. Орел
В отделение новорожденных больницы имени Боткина в Орле куплены и введены в эксплуатацию новый инкубатор для выхаживания детей и аппарат ИВЛ. Об этом рассказали в медучреждении. Оборудование приобрели за средства родовых сертификатов.
Медицинский инкубатор интенсивной терапии помогает укрепить организм младенца и в самые первые дни его жизни сформировать резерв здоровья, а искусственная вентиляция легких используется для поддержания дыхания новорожденного.