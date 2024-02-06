Главная » Новости



10:59, 6 февраля 2024 года Роддом больницы Боткина пополнился инкубатором и аппаратом ИВЛ Оборудование уже запущено в работу.



Фото: городская больница им. С. П. Боткина г. Орел

В отделение новорожденных больницы имени Боткина в Орле куплены и введены в эксплуатацию новый инкубатор для выхаживания детей и аппарат ИВЛ. Об этом рассказали в медучреждении. Оборудование приобрели за средства родовых сертификатов.



Медицинский инкубатор интенсивной терапии помогает укрепить организм младенца и в самые первые дни его жизни сформировать резерв здоровья, а искусственная вентиляция легких используется для поддержания дыхания новорожденного.





Артем Ежаков



