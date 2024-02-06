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10:30, 6 февраля 2024 года

В Орле стартовали всероссийские соревнования по фехтованию

Шпаги скрестили молодые спортсмены из 33 регионов РФ и республики Беларусь.

Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В концертном зале "ГРИНН" проходит первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок в возрасте до 21 года. На турнир в Орел приехали более 700 спортсменов из 33 регионов страны и Республики Беларусь.


Как сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий, сильнейших определят в трех видах оружия - рапире, сабле и шпаге. Юноши и девушки разыграют медали как в личном, так и в командном зачетах.

Первых победителей и призеров наградили 5 февраля. Участие в торжественной церемонии принял губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Отметим, что фехтовальщики будут сражаться до конца недели. Сегодня состоятся поединки на рапирах. 7, 8 и 9 февраля парни и девушки выявят победителей на шпагах. А в выходные, 10 и 11 февраля, - на саблях.


Сергей Мерцалов
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