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9:28, 6 февраля 2024 года В Орловской области мужчину осудят за стрельбу на территории больницы Местному жителю грозит наказание за хулиганство.





В Ливенский районный суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с угрозой применения насилия и с применением оружия.



Как рассказали в прокуратуре, в августе прошлого года мужчина заехал на территорию местной ЦРБ, где, как он думал, были лица, с которыми он конфликтовал. Ливенец направил огнестрельное оружие в сторону скопления людей и дважды выстрелил поверх них, после чего скрылся.



Преступление наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.





Артем Ежаков



