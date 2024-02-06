В Орловской области мужчину осудят за стрельбу на территории больницы
Местному жителю грозит наказание за хулиганство.
В Ливенский районный суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с угрозой применения насилия и с применением оружия.
Как рассказали в прокуратуре, в августе прошлого года мужчина заехал на территорию местной ЦРБ, где, как он думал, были лица, с которыми он конфликтовал. Ливенец направил огнестрельное оружие в сторону скопления людей и дважды выстрелил поверх них, после чего скрылся.
Преступление наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.