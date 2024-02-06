Главная » Новости



9:30, 6 февраля 2024 года В этом году на Орловщине отремонтируют 81 двор и 41 общественную территорию На это выделят почти 720 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году в Орловской области благоустроят 81 дворовую и 41 общественную территорию. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.



Он отметил, что средства в размере 719,6 миллиона рублей будут выделены по проекту "Формирование комфортной городской среды". Работы проведут в 37 муниципальных образованиях Орловщины.



- Всего в рамках программы мы благоустроили 705 дворовых территорий и 222 общественных на общую сумму почти 4 миллиарда рублей, - подчеркнул глава региона.





Сергей Мерцалов



