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21:00, 5 февраля 2024 года

Губернатор Клычков провел пресс-конференцию

Она длилась почти три часа.



Глава Орловской области Андрей Клычков провел большую пресс-конференцию для СМИ 5 февраля. Губернатор ответил на большое количество вопросов.

Журналисты спрашивали про разные сферы: образование, здравоохранение, звучали вопросы о финансировании ТТП, работах в аэропорту и на "Титанике", функционировании нового мусорного завода. 
 
Рассказал глава региона и о том, как относится к людям, которые не помогают бойцам и не выражают поддержку СВО. Вопрос задал директор ГТРК "Орел" Николай Куревин.

– У меня нет таких друзей, кто не поддерживает СВО. С людьми, кто против СВО, я не готов ничего делать. Для меня этих людей нет. Специальная операция закончится, но сама ситуация - надолго. И сегодня нам надо создавать фундамент, чтобы жить и развиваться. От того, насколько мы будем поддерживать ребят, выполняющих задачи СВО сейчас и потом, когда они вернутся, зависит многое. И здесь нет никакой демократии. Я против того, чтобы мы завтра начали всех прощать. Я знаю лично ребят, которые отдали свою жизнь за нас, - ответил Андрей Клычков.

Мероприятие продлилось почти три часа. По традиции в конце вручили приз за самый лучший вопрос. В 2024 году награду получил представитель "Движение Первых".



Мария Семак
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