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20:23, 5 февраля 2024 года Андрей Клычков выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Соколова Почетного орловца не стало 5 февраля.



Фото: "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования в связи с кончиной почетного жителя Орла Вячеслава Соколова во время прямого эфира 5 февраля



Вячеслав Соколов – инженер по профессии, стал частью становления "промышленного Орла". Был депутатом Госдумы от КПРФ. Награжден самой высокой наградой региона – "За заслуги перед Орловской областью".



– К сожалению, нас покинул Соколов Вячеслав Константинович. Настоящий профессионал и человек с большой буквы, достойный представитель плеяды сильнейших управленцев Орловской области. Вечная память, - сказал глава региона.



Прощание пройдет 7 февраля с 11:00 до 11:45 в зале ритуальных услуг №2 по адресу: Наугорское шоссе, 27А.





Сергей Силаев



