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19:58, 5 февраля 2024 года Кромчанину вручили "УАЗ" в зоне СВО Машину привезли в военный госпиталь.



Фото: Андрей Клычков

Губернатор Андрей Клычков напомнил, что ранее усилиями орловского медицинского сообщества были закуплены три автомобиля для фронта. Два из них заступили на боевое дежурство, а третий "УАЗ" в военный госпиталь привезли 5 февраля. Его принял капитан медицинской службы из Кромского района.



– Именно он обратился с просьбой приобрести автомобиль, и мы не имели права отказать. Кроме того, передали для госпиталя медицинское оборудование и товары, лекарства, ноутбук, продукты питания и нательное белье для солдат. Это то малое, что мы можем сделать в благодарность за труд во имя Родины, - отметил Андрей Клычков.



Глава региона поблагодарил медперсонал за проделанную работу.





Сергей Силаев



