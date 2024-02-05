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19:58, 5 февраля 2024 года

Кромчанину вручили "УАЗ" в зоне СВО

Машину привезли в военный госпиталь.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Андрей Клычков напомнил, что ранее усилиями орловского медицинского сообщества были закуплены три автомобиля для фронта. Два из них заступили на боевое дежурство, а третий "УАЗ" в военный госпиталь привезли 5 февраля. Его принял капитан медицинской службы из Кромского района.

Именно он обратился с просьбой приобрести автомобиль, и мы не имели права отказать. Кроме того, передали для госпиталя медицинское оборудование и товары, лекарства, ноутбук, продукты питания и нательное белье для солдат. Это то малое, что мы можем сделать в благодарность за труд во имя Родины, - отметил Андрей Клычков.

Глава региона поблагодарил медперсонал за проделанную работу.


Сергей Силаев
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