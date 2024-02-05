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20:50, 5 февраля 2024 года Юные орловцы продолжают отправлять письма бойцам СВО Иногда приходят и ответы с передовой.







В специальной военной операции участвует немало выпускников Некрасовской школы-интерната. У многих нет родных, однако они получают теплые письма.



Их пишут школьники. Из Некрасовской школы отправляли ни один раз и продовольствие, вещи средства гигиены. Письменные послания могут дать силы в трудную минуту, а иногда орловцы получают ответ.



– Нам как раз пришло благодарственное письмо, ответ на наши добрые дела от личного состава войсковой части за слова поддержки, - рассказала советник директора по воспитанию Некрасовской общеобразовательной школы Майя Сошина.





Татьяна Тимохина



