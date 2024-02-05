В Орле планируют начать проектирование Банного моста в 2024 году
Переправа будет пешеходной.
Фото: пресс-служба мэрии Орла
Во время пресс-конференции 5 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в текущем году планируется начать проектирование Банного моста. Переправу сделают пешеходной. Мост должен быть построен с возможностью выхода к памятнику Тургеневу.
– В этом году начнем проектирование точно, - отметил глава региона.
Мост должен соединить Железнодорожный и Советский районы областного центра. Ранее глава региона отмечал, что вопрос строительства Банного моста можно будет поднимать после завершения работ на Красном.