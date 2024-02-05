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19:30, 5 февраля 2024 года В Орле планируют начать проектирование Банного моста в 2024 году Переправа будет пешеходной.



Фото: пресс-служба мэрии Орла

Во время пресс-конференции 5 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в текущем году планируется начать проектирование Банного моста. Переправу сделают пешеходной. Мост должен быть построен с возможностью выхода к памятнику Тургеневу.



– В этом году начнем проектирование точно, - отметил глава региона.



Мост должен соединить Железнодорожный и Советский районы областного центра. Ранее глава региона отмечал, что вопрос строительства Банного моста можно будет поднимать после завершения работ на Красном.





Сергей Силаев



