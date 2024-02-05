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20:45, 5 февраля 2024 года

Орловцы рассказали, какими хотят видеть скверы Гуртьева и Бунина

Торги по выбору подрядчика на благоустройство объявят в ближайшее время.



В Орловской области в 2024 году благоустройство ждет несколько десятков дворов и общественных пространств. В областном центре новый облик обретут победители рейтингового голосования – скверы Гуртьева и Бунина. Торги по выбору подрядчика объявят на текущей неделе.

Памятник генералу Гуртьеву можно будет увидеть издалека. Мемориал планируют подсветить как и все деревья в парке. За преображение этой территории орловцы отдали в 2023 году порядка восьми тысяч голосов.

В настоящий момент работы по проектированию завершены. Экспертиза у нас сейчас проходит достоверность сметной стоимости. В принципе планируем в первых числах февраля передать документацию заказчику, - сообщила заместитель генерального директора подрядной организации Ольга Воронина.

При разработке проекта учитывались архивные материалы. Это позволит сохранить исторический облик общественного места.
Изменений ждут и жители. Так, орловчанка Оксана Бычкова гуляет по скверу каждый день.

Очень мало скамеек, потому что в обеденный перерыв здесь просто негде присесть, летом например. А так сами видите, что деревья надо пересаживать, цветы надо сажать, - отметила жительница Орла.

Еще одна территория, которую выбрали орловцы, - сквер Бунина. Он занял второе место в рейтинге и набрал более семи тысяч голосов. На территории планируют установить фонари вдоль тропиночной сети, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. Гранит останется прежним, но поменяется бетонное основание.



Эльза Ахмедбекова
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